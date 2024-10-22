Москва, 22 октября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Муж основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской Алексей прошёл обучение на снайпера для службы в зоне проведения спецоперации, сообщает 22 октября Telegram-канал Mash.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

По словам сослуживцев, после полного курса обучения Алексей Блиновский получил личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). На тренировках он помогал командирам обучать новичков.

«Он прошёл полный курс и успел отработать в паре под Красногоровкой в ДНР. В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Блиновского задержали в зоне проведения спецоперации, где он находился с апреля, и привезли в Москву на допрос. Вместе с женой он проходит по делу о неуплате налогов. Блиновский рассказал, что бывший адвокат Эльман Пашаев обманул его на 45 млн рублей.

По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и супругу от уголовной ответственности по возбуждённому против них делу. Экс-адвокату грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.