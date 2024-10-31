Тбилиси, 31 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии в связи с нарушениями в ходе парламентских выборов, прошедших 26 октября, получила более 1,1 тыс. жалоб. Об этом 31 октября заявил на брифинге глава юридического департамента ЦИК Георгий Сантуриани.

Александр Патрин/ТАСС

«Всего в 2020 году подано 2054 жалобы. В 2021 году подано 1840 жалоб, а в этом году в связи с парламентскими выборами 2024 года всего подано 1170 жалоб, что свидетельствует о тенденции к сокращению числа жалоб и положительной динамике», — процитировало его агентство «Интерпрессньюс».

Сантуриани уточнил, что в ходе последнего голосования более 500 жалоб поступило от организаций, которые наблюдали за выборами, и около 600 — от избирателей. В основном сообщали о нарушениях при пересчете голосов, требовали аннулировать итоги голосования, а также установить дисциплину на участке.

Как передавало ИА Регнум, на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав примерно 54% голосов. Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, отказались признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также назвала выборы нелегитимными и заявила о многочисленных нарушениях. При этом когда её вызвали в прокуратуру, чтобы попросить предоставить доказательства сказанного, она отказалась идти на допрос. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе расценил отказ от показаний как свидетельство того, что обвинения ложные.

На одном из избирательных участков зафиксировали массовый вброс бюллетеней, голосование на нём признали недействительным. 31 октября были задержаны организаторы вброса, им предъявили обвинение в фальсификации выборов.