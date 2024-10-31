Вашингтон, 31 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) РФ вывели из строя уже две трети танков Abrams, которые Украина получила от США. Об этом сообщил американский военный журнал The Military Watch Magazine (MWM).

«Более 20 из 31 танка Abrams, поставленных Украине, уничтожили, вывели из строя или захватили, причём в большинстве случаев для поражения применялись высокоточные артиллерийские снаряды или беспилотники», — сказано в материале.

Издание также отмечает, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже неоднократно жаловались на уязвимость и ненадёжность американских боевых машин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российской госкорпорации «Ростех» сообщили, что управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят Abrams «одним щелчком». 1 августа MWM написал, что российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams.

23 августа портал Business Insider проинформировал, что Украине приходится самостоятельно усиливать защиту переданных Abrams, поскольку США отправили танки без улучшенной брони с обеднённым ураном из-за секретности её состава.

Изначально в СМИ появились сообщения о том, что Киеву собираются передать новую версию M1A2 Abrams с броневой сталью вместо обеднённого урана в композитной броне, однако в итоге ВСУ достались танки более старой модификации — M1A1. Новые защитные экраны для Abrams и боевых машин пехоты Bradley создала украинская компания.