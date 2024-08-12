Москва, 13 августа, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Для повышения массовости выпуска холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») провёл комплекс работ по упрощению и повышению технологичности производства управляемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Кроме того, эти мероприятия продолжаются, рассказал журналистам представитель компании-разработчика.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Разработчиком «Краснополя» является тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками подходящего калибра.

«Краснополь» разносят в ходе спецоперации западные танки, в том числе американские Abrams, «одним щелчком», заявили в госкорпорации «Ростех».

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Минобороны опубликовало видео, на котором российский военный с позывным Ержик рассказывает о выполнении боевой задачи, в ходе которой одним попаданием «Краснополя» уничтожили Abrams.

Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных союзников Украины, отметил британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ международной консалтинговой компании Bain & Company. Согласно исследованию, заводы в России до конца 2024 года выпустят или отремонтируют порядка 4,5 млн артиллерийских снарядов по сравнению с общим производством около 1,3 млн снарядов в европейских странах и США. При этом средняя стоимость производства одного 155-мм снаряда стандарта Североатлантического альянса составляет около $4 тыс., стоимость производства 152-мм снаряда в России — около $1 тыс.