Вашингтон, 24 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Украине приходится самостоятельно усиливать защиту переданных ей американских танков Abrams, так как США отправили их без улучшенной брони с обеднённым ураном из-за секретности её состава. Об этом 23 августа написало издание Business Insider (BI).

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Автор публикации напомнил, что Пентагон начал отправлять Киеву Abrams осенью 2023 года и в общей сложности украинские формирования получили 31 такой танк. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что Украине собираются передать новую версию M1A2 Abrams с броневой сталью вместо обеднённого урана в композитной броне, однако в итоге Киеву достались танки более старой модели M1A1.

Уточняется, что компания с Украины создала новые защитные экраны для американских танков Abrams и БМП Bradley, которые экс-командующий Объединёнными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Британии полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал «очень, очень простыми, но на самом деле довольно эффективными».

При этом британский полковник признал, что после снятия с Abrams секретной брони эти боевые машины стали более уязвимы для огня прямой наводкой, отметив, что сейчас инновации в большей степени сосредоточены на дронах.

Эксперт пояснил, что защита танков сверху более уязвима, чем в других частях этих боевых машин, которые украинская сторона часто усиливает добавками реактивной брони для создания дополнительного защитного слоя.

«Никто на самом деле не ожидал нападения сверху, вот почему они [Abrams] так уязвимы», — уточнил Бреттон-Гордон.

При этом бывший офицер британской армии и военный аналитик Николас Драммонд заявил изданию, что снятая перед отправкой на Украину броня из обеднённого урана американских танков является «совершенно секретной».

«Последнее, чего [США] хотят, — это чтобы она попала в руки России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов рассказал об уничтожении танка Abrams украинской армии в приграничном районе Курской области. По его словам, армия России также уничтожила порядка 10 единиц военной техники противника.

Российские военные группировки войск «Центр» 12 августа уничтожили ещё один танк Abrams ВСУ. По информации Минобороны, противник за сутки потерял на этом участке фронта более 390 бойцов.