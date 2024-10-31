Москва, 31 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что предложение ограничить двумя часами в день время продажи алкоголя является робкой мерой. Об этом он 31 октября заявил в интервью МК.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он пояснил, что не считает особенно решительной антиалкогольной мерой предложение о двух часах.

«Это очень робкие шаги. Мы с вами уже не один год видим положительный пример Чечни и Ингушетии, которые запретили продажу на территории этих республик алкогольных напитков. И всё, и никаких народных волнений, бури возмущения не было и, я уверен, не будет», — заявил Онищенко.

По его словам, в стране есть структуры, где вопросы пропаганды трезвости радикально решены на уровне руководства. В целом предложение по ограничению времени продажи алкоголя до нескольких часов правильно.

При этом, отметил академик, стоит ожидать негативной реакции со стороны региональных властей из-за сокращения поступлений в бюджет от продажи спиртного.

«Никакой бюджет там, конечно, близко не стоял, а те потери, которые несут те же бюджеты в результате злоупотребления алкоголем, они в разы больше, чем те якобы прямые потери, о которых кручинятся финансовые структуры», — заявил Онищенко.

Он призвал инициаторов борьбы с алкоголизмом к большей решительности. По словам академика, это «будет по-государственному».

Отвечая на вопрос о том, не приведёт ли это к тому, что люди будут ездить в регионы, где ограничения менее строгие, Онищенко ответил, что это возможно, но потребление всё равно снизится, когда алкоголь не будет «стоять перед глазами».

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 29 октября заявил, что руководство региона приняло решение в будние дни ограничить время продажи алкоголя до двух часов в сутки. С 1 марта 2025 года спиртное можно будет купить только с полудня до двух часов дня.

В Минздраве России одобрили эту инициативу властей Вологодской области. Как заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий и здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения ведомства Виктор Зыков, существует корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности.