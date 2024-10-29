Вологда, 29 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Руководство Вологодской области решило с 1 марта 2025 года ограничить время продажи алкоголя в будние дни до двух часов в сутки. Об этом 29 октября заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Александр Погожев ИА REGNUM

Согласно инициативе, с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим розничной торговли останется прежним. Новое ограничение не будет распространяться на бары и рестораны.

Филимонов назвал нововведения либеральными и щадящими. Глава региона также призвал поддержать эту меру.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в декабре 2023 года утвердило концепцию Минздрава о сокращении потребления алкоголя к 2030 году в стране с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год. Министерство отметило, что с 2009 по 2021 год этот показатель снизился с 18 л до 8,8 л, но потом выросло до 8,9л.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года подписал закон о расширении полномочий субъектов РФ для борьбы с «наливайками» — точками продажи алкоголя, расположенными в жилых домах. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртным в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.