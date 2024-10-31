Москва, 31 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России концептуально поддерживает инициативы регионов по снижению потребления алкоголя. Об этом 31 октября сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий и здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения ведомства Виктор Зыков.

Иван Шилов ИА Регнум Алкоголь

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, результаты мониторинга выявили прямую корреляцию между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в отслеживаемых регионах. Зыков отметил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Он также добавил, что региональные власти на сегодняшний день наделены полномочиями на самостоятельное ограничение продажи алкоголя.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что руководство региона приняло решение ввести ограничения на время продажи алкоголя в будние дни до двух часов в сутки. Инициатива, согласно которой алкоголь можно будет приобрести в магазинах с понедельника по пятницу только с 12:00 до 14:00, вступит в силу 1 марта 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное решение властей Вологодской области, подчеркнул, что подобные ограничения являются прерогативой региональных властей. Он также добавил, что в администрации президента РФ в настоящее время не обсуждают вопрос о введении федеральных ограничений на торговлю алкоголем.