Палестина, 26 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла жилые дома на севере сектора Газа. В результате атаки погибли более 35 человек, сообщило палестинское агентство Shehabnews.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Более 35 человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем. — Прим. ред.) пяти жилых домов в Бейт-Лахии на севере сектора Газа», — уточнили журналисты.

По данным издания, атака города велась вечером 26 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября телеканал Al Jazeera информировал, что в результате удара израильских военно-воздушных сил по Бейт-Лахии погибли по меньшей мере 73 человека, был полностью разрушен жилой квартал. В числе погибших оказались родственники сотрудника телеканала. Десятки человек пострадали.

ЦАХАЛ признала, что удары авиации по Бейт-Лахии на севере сектора Газа привели к жертвам среди гражданского населения, но назвала распространённые СМИ сведения о более чем 70 погибших преувеличенными. Утверждалось, что целью удара по городу были объекты палестинского движения ХАМАС.