Москва, 4 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В России суды по искам прокуратуры в прошлом году изъяли у чиновников имущество, неподтверждённое легальными доходами, на сумму свыше 250 млрд рублей, заявил 4 июля генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд рублей неподтвержденных доходов», — сказал он на межгосударственном совете по противодействию коррупции.

Краснов добавил, что в пользу государства обращено почти 8 тыс. объектов имущества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Краснов заявил, что за 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей.

В 2022 году коррупционными преступлениями, совершёнными в России, был нанесён ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд рублей.