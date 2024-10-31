Суджа, Курская область, 31 октября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил опорный пункт украинских войск в приграничье Курской области. Об этом 31 октября сообщило Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что удар по выявленным целям наносится с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По докладам разведки, в результате удара украинские войска понесли потери в живой силе, уничтожен опорный пункт.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Министерство обороны РФ сообщило, что артиллеристы Тульского соединения Воздушно-десантных войск предотвратили попытку прорыва бронетехники украинских войск в Глушковский район Курской области. Вражеская техника уничтожена расчётами 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций точным огнём осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 30 октября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 28,3 тысячи военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортёров, 1055 боевых бронированных машин, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 58 станций радиоэлектронной борьбы.