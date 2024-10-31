Москва, 31 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Россия не ставит сроки завершения спецоперации. Об этом 31 октября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

ИА Регнум

По его словам, российская сторона не питает иллюзий на тему якобы ослабевающих поставок Киеву оружия, боеприпасов и техники Западом, так как они достаточно активно продолжаются и в зоне украинского конфликта под видом наёмников находятся регулярные подразделения западных войск.

«Мы не ставим сроки окончания специальной военной операции, сегодня, завтра, через год, через два. Специальная военная операция окончится тогда, когда мы победим», — привела слова Швыткина Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 30 октября написала, что Россия в 2025 году может достичь поставленных военных целей в украинском конфликте. Отмечалось, что украинские боевики «отчаянно пытаются удержать оборону», однако отступают под напором армии России, из-за чего надежды Киева «на абсолютную победу» тают.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что не стоит обращать внимание на высказывания о якобы усталости Запада от конфликта на Украине. По словам главы государства, России нельзя расслабляться в ходе ведения спецоперации, а военным ВС РФ необходимо сражаться с полной отдачей, так как «расслабляться пока рано».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 октября заявил, что специальная военная операция с учётом всех поставленных целей не может закончиться иначе как победой России. Глава МИД напомнил, что Киев ещё до начала СВО был враждебно настроен и проявлял агрессию в отношении русскоязычного населения Украины и всех жителей, ощущающих себя причастными к русской культуре.