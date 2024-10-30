Вашингтон, 30 октября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В 2025 году Россия может достичь поставленных военных целей в конфликте на Украине. Об этом 30 октября написала американская газета The Washington Post (WP).

РИА Новости/Евгений Биятов

«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьётся своего [в конфликте на Украине])», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинские формирования «отчаянно пытаются удержать оборону», однако отступают, отчего надежды «на абсолютную победу» тают. При этом поддержка киевского режима Западом ослабевает, что также негативно отражается на положении Вооружённых сил Украины (ВСУ), добавляется в статье.

По словам автора публикации, на этом фоне возможность того, что Украина уступит территорию России в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада, становится всё легче себе представить.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко признал обрушение украинского фронта. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и дефицита резервов.

Агентство Bloomberg 20 октября написало, что США не видят сценария победы Киева, несмотря на отправку Киеву помощи в размере 175 млрд долларов. Уточнялось, что Вашингтон готов к любым условиям мира на Украине, кроме варианта полной капитуляции киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что армия России ведёт наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, действуя уверенно и хорошо. Глава государства уточнил, что эти успехи стали возможны благодаря опыту военных, полученному в ходе боевых действий.