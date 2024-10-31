Москва, 31 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Решение минфина США разрешить сделки по энергетике с российскими банками объясняется прагматизмом Вашингтона, заявил 31 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«В целом Соединённые Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов», — заявил Песков.

Он отметил, что Вашингтон без колебаний принимает решения об исключении из санкционных списков отдельных позиций, если ему это экономически выгодно. Представитель Кремля назвал подобные действия обычной практикой.

Накануне, 30 октября, управление по контролю за иностранными активами американского минфина ещё на полтора года, до 30 апреля 2025 года, продлило разрешение российским банкам осуществлять операции по связанным с энергетикой сделкам.

Сделки разрешены для Банка России, «Открытия», Совкомбанка, Сбера, ВТБ, «Альфа-Банка», Национального Клирингового Центра, банка «Санкт-Петербург», Росбанка, банка «Зенит» и для ВЭБ.РФ.

Это решение распространяется на транзакции за добычу, производство, переработку, сжижение, транспортировку или покупку нефти, сырой нефти, газоконденсата, нерафинированных масел, а также сжиженного природного газа. Сюда же относятся сделки на покупку угля, древесины и урана.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 2022 года минфин США ввёл санкции против Банка России. Кроме того, санкции были введены против ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка, а также «Сбера», «Альфа-бака», Газпромбанка, РСХБ и Московского кредитного банка. Санкции были введены на два года.

Затем по решению управления по контролю за иностранными активами американского минфина для сферы энергетики сделки с российскими банками были временно разрешены. В апреле Вашингтон в очередной раз продлил это разрешение до 1 ноября.