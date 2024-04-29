Вашингтон, 29 апреля, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продлили разрешение проводить финансовые операции с российскими банками до 1 ноября 2024 года, сообщил 29 апреля минфин США.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14 024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте финансового ведомства.

Сообщается, что США продлили лицензии на работу с банками «Открытие», «Совкомбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Росбанк» и другими. В сфере энергетики операции также разрешены с Центробанком России.

Минфин не раз продлевал разрешение на работу с российскими банками в сфере энергетики. До этого он продлил лицензии 25 октября 2023 года до 1 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, США ввели санкции против ЦБ РФ 28 февраля 2022 года. Также ограничения ввели в отношении Фонда национального благосостояния, Министерства финансов России и Российского фонда прямых инвестиций.

24 февраля 2023 года Минфин США сообщил, что с начала СВО ввёл санкции против 80% российского банковского сектора, в том числе в отношении десяти крупнейших банков в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта 2024 года заявил, что антироссийские санкции не работают, кроме того, Москва превращает эти ограничения в дивиденды. Это подтверждается хорошими темпами экономического развития страны, подчеркнул он. Представитель Кремля отметил, что такой эффект стал большим успехом российского руководства.