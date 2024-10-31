Брюссель, 31 октября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Отношения Венгрии с Североатлантического альянса (НАТО) дошли до точки кипения из-за тёплых отношений Будапешта и Москвы. Об этом 30 октября написала газета Politico.

Xinhua/ABACA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией», — говорится в публикации.

Отмечается, что разногласия Венгрии с союзниками по альянсу усилились после того, как чиновники из Будапешта отказались от посещения проведённой 30 октября встречи послов и военных советников блока, где собирались обсуждать отношения венгерской стороны с Россией и Китаем.

По словам автора статьи, при этом Венгрия продолжает принимать участие в обмене разведывательными данными и обсуждениях их с другими странами альянса.

Как сообщало ИА Регнум, издание Politico 24 октября написало, что семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в альянс. Отмечалось, что Словакия и Венгрия выступают против этого из-за дружеских отношений с Москвой, а США и Германия, а также Испания, Бельгия и Словения — из опасения втягивания блока в прямой конфликт с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 30 октября, что российской стороне гораздо ближе независимая внешнеполитическая линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чем недальновидная политика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. При этом он подчеркнул, что у Москвы нет никакого желания вмешиваться во внутриевропейские дела.