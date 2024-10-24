Вашингтон, 24 октября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом 24 октября со ссылкой на официальных лиц и американских дипломатов в организации сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

Во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся два крупнейших сторонника Киева ― США и Германия. Как отметили авторы статьи, Вашингтон и Берлин опасаются, что это решение втянет НАТО в прямой конфликт с Россией. При этом официальные лица подчеркнули, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс в будущем.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят [вступления Украины в НАТО]», — сообщил один из официальных лиц альянса.

Кроме того, против членства Украины в блоке выступают Словакия и Венгрия из-за дружеских отношений с Москвой. Также в числе стран, блокирующих вступление Украины в НАТО, ― Испания, Бельгия и Словения.

При этом страны Прибалтики и Польша относятся к идее приглашения Украины в альянс с большим энтузиазмом.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины, перенос боевых действий «на территорию России» и «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что для России абсолютно недопустимо вступление Украины в Североатлантический альянс, это не может быть частью каких-либо мирных договорённостей.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял российский лидер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября сообщила, что Россия не рассматривает приглашение Украины в НАТО в качестве предмета переговоров. По её словам, именно стремление киевского режима присоединиться к военному блоку в ущерб безопасности России и стало одной из причин кризиса на Украине.

При этом Запад пока не торопится принимать Украину в альянс. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявил 23 октября, что Североатлантический альянс пока не готов предоставить Украине членство и приглашение в свой состав.