Неклиновский район, Ростовская область, 30 октября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области, сообщил 30 октября глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В своём Telegram-канале он отметил, что уже удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«В Неклиновском районе уничтожено 4 БПЛА самолетного типа», — написал губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что работа над уничтожением воздушных целей продолжается. Он также добавил, что последствия на земле уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 октября в Ростовской области российские военные обезвредили суммарно 11 БПЛА украинской армии. Четыре дрона удалось сбить в районе города Новошахтинска, а ещё один — в районе села Чалтырь. Кроме того, в Мясниковском районе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили шесть беспилотников.

23 октября стало известно, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в районе Новошахтинска. Их обезвредили примерно в полночь с 22 на 23 октября.