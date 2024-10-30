Москва, 30 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В ночь на 30 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 23 беспилотника украинских формирований в небе над шестью регионами РФ. Об этом 30 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что семь дронов из этого числа обезвредили в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Орловской и Брянской областями и ещё один — над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о семи сбитых над регионом беспилотниках. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате этого нет пострадавших и повреждений.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом над регионом дроне украинских боевиков. По его словам, в результате попытки атаки никто не пострадал и нет разрушений.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 30 октября сообщил, что силы ПВО армии России ночью сбили пять украинских БПЛА. Он добавил, что в результате этого произошло незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий.