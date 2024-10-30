Стокгольм, 31 октября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Шведский наёмник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине в конце прошлой недели. Об этом 30 октября сообщил шведский телеканал SVT.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

Шведский наёмник, имя которого не сообщается, прибыл на Украину в 2022 году. Утверждается, что он принимал участие в боевых действиях под Киевом и в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Сведения о гибели наёмника проверяет министерство иностранных дел королевства, посольство Швеции в Киеве также изучает эти данные.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в районе села Грековка в Луганской Народной Республике в результате удара дрона ликвидирован американский наёмник ВСУ.

Позднее стало известно о гибели под Часовым Яром в ДНР колумбийского наёмника Галиндеса Гуаманги Джеймса Арбея. Его личность удалось установить по выявленным документам, среди которых был украинский военный билет.

21 октября Следственный комитет России сообщил, что суд признал американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера, принимавшего участие в боевых действия на стороне украинских войск, виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса РФ («Наёмничество») и приговорил его к 14 годам лишения свободы. По данным следствия, Мишлер добровольно вступил в состав украинского интернационального легиона и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ДНР.