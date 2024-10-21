ДНР, 21 октября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике ликвидирован колумбийский наёмник, принимавший участие в боевых действиях на стороне украинских формирований. Об этом 20 октября сообщил военнослужащий группировки войск «Юг» Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Ликвидирован колумбиец под Часовым Яром, идентифицировали по документам при нём», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Согласно выявленным документам, среди которых украинский военный билет, ликвидированным наёмником является гражданин Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в районе Грековки в Луганской Народной Республике ликвидирован наёмник из США, воевавший на стороне ВСУ и бывший американский спецназовец.

До этого стало известно, что в Глушковском районе Курской области уничтожена боевая машина пехоты Stryker украинских войск вместе с экипажем из восьми человек. В числе ликвидированных боевиков оказались американцы.