Американского наёмника ВСУ заочно приговорили в РФ к 14 годам колонии
Москва, 21 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединённых Штатов Америки Мишлеру Джастину Эллиоту. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия и суда, Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации интернационального легиона на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наёмника. После этого его обеспечили оружием, боеприпасами и обмундированием. Перед тем как принять участие в боевых действиях, Мишлер прошёл военную подготовку. Непосредственное участие американский наёмник принимал в боях на стороне ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), уточняет ведомство.
Мишлера заочно арестовали, приговорив к 14 лет лишения свободы. Кроме того, наёмника объявили в международный розыск.
Как передавало ИА Регнум, 7 октября Мосгорсуд приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда по делу о наёмничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ. По данным следствия, Хаббард переехал на Украину в 2014 году, там он жил с женщиной, которую называл своей женой. Он заключил контракт с украинским батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года. Он прошёл военную подготовку, затем получил оружие и обмундирование. За месяц наёмнику выплачивали тысячу долларов. Хаббард был задержан российскими военными в апреле того же года.