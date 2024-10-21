Москва, 21 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединённых Штатов Америки Мишлеру Джастину Эллиоту. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия и суда, Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации интернационального легиона на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наёмника. После этого его обеспечили оружием, боеприпасами и обмундированием. Перед тем как принять участие в боевых действиях, Мишлер прошёл военную подготовку. Непосредственное участие американский наёмник принимал в боях на стороне ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), уточняет ведомство.

Мишлера заочно арестовали, приговорив к 14 лет лишения свободы. Кроме того, наёмника объявили в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Мосгорсуд приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда по делу о наёмничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ. По данным следствия, Хаббард переехал на Украину в 2014 году, там он жил с женщиной, которую называл своей женой. Он заключил контракт с украинским батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года. Он прошёл военную подготовку, затем получил оружие и обмундирование. За месяц наёмнику выплачивали тысячу долларов. Хаббард был задержан российскими военными в апреле того же года.