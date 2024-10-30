Минск, 31 октября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. В столице Белоруссии 31 октября начнёт работу вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности, в которой примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Видеозапись брифинга она опубликовала в своём Telegram-канале. Планируется, что на пленарном заседании Лавров затронет вопросы реализации инициативы, выдвинутой российским президентом Владимиром Путиным и касающейся формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Захарова уточнила, что конференция в Минске проводится для того, чтобы обсудить перспективы безопасности на континенте в условиях военно-политических противоречий между ключевыми игроками и почти полного отсутствия контактов между ними.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани предложил создать в Евразии новую систему равной и неделимой безопасности. Он пояснил, что такая система позволит общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте.

В июне Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. Российский лидер отмечал, что будущая архитектура безопасности открыта для всех стран, включая страны Европы и НАТО.