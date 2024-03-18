Москва, 18 марта, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Россия располагает информацией о присутствии на Украине вооружённых солдат стран НАТО. При этом они несут большие потери, заявил в ночь на 18 марта кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своём предвыборном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Вооружённые военнослужащие стран НАТО там (на Украине. — Прим. ред.) присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают, и в большом количестве», — сказал он.

Путин напомнил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил возможную отправку военнослужащих на Украину. Теперь в Париже свои позиции успели поправить, в том плане, что этот контингент будет носить второстепенные функции. В его задачи якобы войдёт подготовка военных кадров на Украине, разъяснение по использованию западной техники и другие подобные функции. В настоящее время это почти не отличается от того, что делают наёмники, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в современных реалиях нельзя исключить полномасштабного конфликта России и НАТО. В этом случае мир окажется на грани третьей мировой войны, заявил 18 марта Владимир Путин. При этом вряд ли в этом кто-либо заинтересован, добавил он.

В интервью газете Le Parisien президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вполне может допустить проведение наземной операции для «противостояния российским войскам» на Украине. Французский генштаб, по признанию Макрона, «готовится ко всем сценариям». Не делать этого было бы ошибкой, добавил он.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, глава государства отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.