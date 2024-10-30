Киев, 30 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Украина «могла бы захватить» Курскую АЭС, если бы хотела. Об этом 30 октября заявил журналистам глава киевского режима Владимир Зеленский.

Dmitriy 92 Курская АЭС

«Россия думает, что очень сильна, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но никогда не хотели этого», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что план киевского режима при нападении на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. Он добавил, что если бы ВСУ это удалось, то Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

23 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не располагают ресурсами для попыток прорваться к Курской АЭС.

Как отметил британский эксперт Александр Меркурис, Украина, вероятно, планировала попытку пойти на Курскую АЭС из-за критического положения на фронте. Однако, по его словам, авантюра киевского режима не сработала, в результате чего ВСУ несут очень большие потери.