Лондон, 12 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, планировали попытаться пойти на Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за своего критического положения на фронте, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы посмотрите на местность, есть только один объект, который Украина могла захватить и захват которого действительно внёс бы кардинальный сдвиг во всё повествование боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская АЭС», — сказал Меркурис.

Однако, по его словам, авантюра киевского режима не сработала, в результате ВСУ, по всем данным, несут очень большие потери.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении по данным на 12 августа составили до 1610 человек.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли 12 гражданских лиц, 121 человек ранен, в том числе 10 детей.

Газета The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.