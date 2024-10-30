Москва, 30 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. России удалось достичь положительной динамики в вопросе сохранения доли сельского населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 30 октября в ходе совещания с членами правительства.

РИА Новости/ Алексей Даничев

«Сохраняется доля сельского населения в общей численности от населения Российской Федерации. Это на уровне 25,1% при плановом значении 25%», — сообщил глава государства.

Он отметил, что это обобщённый показатель, который показывает, что программы в целом работают. Главное, что село и производство развивается, подчеркнул президент.

Путин также обратил внимание на сокращение количества реализуемых проектов в рамках госпрограммы развития села, несмотря на увеличение финансирования. Это происходит из-за роста цен. Президент призвал рассмотреть данный вопрос и выделить приоритеты, а также поработать над тем, чтобы цены «не задирались» ни по одному из проектов.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания также обсудил программу установки котлов отопления в отдалённых районах. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв сообщил, что в неё в первую очередь включат ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО с членами их семей, многодетные семьи и инвалидов. Оборудование установят бесплатно и под ключ.

9 октября российский лидер сообщил, что правительство завершает работу над новыми национальными проектами, которые должны обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космосе и ряде других направлениях.