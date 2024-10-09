Москва, 9 октября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, заявил президент Владимир Путин на церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

Гавриил Григоров/ РИА Новости

«Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений», — сказал глава государства.

Он добавил, что в ближайшее время обсудит основные параметры новых программ на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин анонсировал запуск новых национальных проектов в России. Они получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Позже стало известно, что четыре из пяти новых национальных проектов стартуют в России с 1 января 2025 года, а нацпроект «Молодёжь России» запустят уже в 2024 году.