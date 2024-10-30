Москва, 30 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В первую очередь в программу установки котлов отопления в отдалённых районах войдут ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи и инвалиды. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину министр энергетики РФ Сергей Цивилёв 30 октября в ходе совещания.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Им поставка и установка оборудования будет осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ», — процитировала главу ведомства пресс-служба Кремля.

Цивилёв уточнил, что Минэнерго разрабатывает эту программу вместе с Минстроем и регионами. Программу завершают по основным направлениям.

Как передавало ИА Регнум, Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу развития сельских территорий. Госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» утвердили в мае 2019 года. Её цель — сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25% от общей численности населения РФ.

16 октября Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону. Он подчеркнул, что необходимо сделать большую работу в масштабах страны.