Москва, 29 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства по вопросу развития сельских территорий, сообщили 29 октября в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Совещание состоится в формате видео-конференц-связи.

«Основная тема обсуждения — реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», — сообщили в Кремле.

С докладом выступят министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Алтайского края Виктор Томенко. Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением правительства от 31 мая 2019 года с целью сохранить долю сельского населения в общей численности населения страны на уровне не менее 25,3%. Также программа нацелена на достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% и на повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%. Программу курирует вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Патрушев на совещании по вопросам стабильного функционирования агропромышленного комплекса отметил, что в этом году ситуация в сфере сельского хозяйства остаётся штатной, несмотря на ухудшение погоды. Также он отметил, что продолжается комплексная межведомственная работа по укреплению материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса.