Москва, 16 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 октября поручил правительству страны активно готовиться к зимнему сезону.

Павел Бедняков/РИА Новости

«К зиме готовимся активно. Надеюсь, что всё будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», — заявил глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября стало известно, что специалисты в Москве провели мероприятия по переводу столичных систем теплоснабжения на зимний режим работы. Отмечалось, что в текущем году отопительный сезон начался чуть позже из-за тёплой погоды, которая была в сентябре.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв 28 сентября рассказал, что Россия собирается модернизировать энергосистему страны в рамках подготовки к летнему периоду. По его словам, теперь подготовка будет вестись как к осенне-зимнему, так и к летнему периоду, так как в нынешних условиях это стало необходимым.