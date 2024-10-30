Киев, 30 октября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал распоряжение о переводе технического персонала военной авиации в состав пехотных подразделений. Об этом 30 октября заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Telegram/СИРСЬКИЙ

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы лётчики сами готовили себе самолёты», — написала она в Telegram-канале.

Других подробностей о распоряжении Сырского Безуглая не приводит.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября Безуглая заявила, что Сырский распорядился перевести 20% медиков из военных госпиталей в бригады пехотинцев. При этом, по её словам, в украинской армии и так наблюдаются проблемы с качеством и объёмом медпомощи.

9 октября глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались забронированы от мобилизации. По его указу в стране приостановили бронь.

Также Зеленский ввёл в действие решение о ликвидации до конца 2024 года всех медико-экспертных комиссий на Украине. Согласно указу, власти должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, а также проверить постановления по установлению инвалидности должностным лицам, пересмотрев решения, признанные необоснованными.