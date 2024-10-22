Киев, 22 октября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины о ликвидации до конца 2024 года всех медико-экспертных комиссий в стране. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум

Совет ранее в этот же день провёл заседание, посвящённое проблеме коррупции в медико-экспертных комиссиях, определяющих годность граждан страны к призыву в ВСУ.

Власти страны должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, а также провести проверки постановлений комиссий по установлению инвалидности должностным лицам, пересмотрев решения, признанные необоснованными, сказано также в решении совета.

В ходе заседания обсуждался в том числе вопрос о массовом оформлении «инвалидности» сотрудниками прокуратуры Украины. Зеленский ранее заявил, что генпрокурор страны Андрей Костин несёт за ситуацию политическую ответственность. После заседания Костин заявил, что уходит в отставку.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ неоднократно сообщали, что чиновники, госслужащие и их близкие избегают мобилизации в ВСУ на фоне призыва в киевскую армию инвалидов.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог «гитлерюгенда». Представители как Демократической, так и Республиканской партий США требуют от украинских властей снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, подтвердил в октябре советник главы офиса лидера киевского режима Сергей Лещенко.