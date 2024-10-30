Долгопрудный, Московская область, 30 октября, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружено при разборе завалов после пожара на складе в Долгопрудном Московской области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», — отмечается в сообщении.

Иных подробностей не приводится, информация о личности погибшего не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Огонь перекинулся на соседнее здание и охватил в общей сложности 1300 кв. м, к тушению пожара привлекли более 60 спасателей и 17 единиц техники.

28 октября в Москве на строительной площадке на Волоколамском шоссе загорелись 12 подсобных помещений. Площадь пожара достигала 200 кв. м. Спасатели смогли полностью ликвидировать возгорание только на следующий день. Информация о пострадавших не поступала.