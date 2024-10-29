Долгопрудный, Московская область, 29 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Для тушения пожара привлекли более 60 спасателей и 17 единиц техники. Огонь также перекинулся на соседнее здание и охватил в общей сложности 1300 кв. м, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 октября в Москве загорелась крыша жилого девятиэтажного дома. Площадь пожара достигла 300 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. Потребовалась эвакуация жильцов. Спасатели ликвидировали возгорание поздно ночью. Никто не пострадал.

Также 27 октября в Самаре разгорелся пожар в ресторане. Загорелась крыша на площади 200 кв. м. С огнём боролись 126 спасателей. Из находящегося рядом санатория эвакуировали 145 человек. Пожар потушили, пострадавших нет.