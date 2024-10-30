Глушковский район, Курская область, 30 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Артиллеристы Тульского соединения Воздушно-десантных войск предотвратили попытку прорыва бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Об этом 30 октября сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Направлявшаяся в сторону российских позиций колонна бронемашин противника была обнаружена в ходе воздушной разведки с помощью беспилотника. Координаты целей передали артиллеристам-десантникам.

«Точным огнём осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчёты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций методично уничтожали украинскую технику», — заявили в ведомстве.

В результате точных ударов украинская армия лишилась нескольких единиц боевой бронированной техники советского и западного производства. Перевёрнутые и подбитые машины остались лежать на дороге и среди деревьев.

После завершения атаки российские самоходные гаубицы были оперативно замаскированы и направились в укрытия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку формирований украинских войск и уничтожили колонну техники противника в курском приграничье. При бегстве с позиций противник оставил на поле боя убитых и раненых, а также технику и вооружение натовского образца.

Совокупные потери украинской армии за период боевых действий в Курской области составили более 27,9 тыс. военных. ВСУ также потеряли более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля.