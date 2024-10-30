Курск, 30 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 70 военных, а также несколько единиц бронетехники в ходе неудачных контратак на курском направлении, сообщили 30 октября в Минобороны РФ.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли в течение суток удары по подразделениям 10 бригад ВСУ в районах сёл Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Российские военные отразили восемь контратак ВСУ.

«ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа напали на Курскую область и попытались проникнуть вглубь территории. Российские военные не дали ВСУ прорваться и сейчас вытесняют их из приграничья. При этом украинская армия несёт большие потери. С момента нападения на Курскую область ВСУ потеряли почти 28 тыс. вренных, 180 танков, 101 БМП, 106 бронетранспортёров и много другой техники.

Артиллеристы Тульского соединения Воздушно-десантных войск 30 октября предотвратили попытку прорыва колонны бронемашин ВСУ в Глушковский район Курской области. Бронетехника была уничтожена осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами. Украинские формирования лишились нескольких единиц боевой бронетехники советского и западного производства.