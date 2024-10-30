Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 30 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Жительница Курской области погибла, закрыв собой дочь при обстреле жилого дома в посёлке Тёткино со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 30 октября рассказала военным следователям СК РФ мать подруги погибшей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери… В квартиру прилетел снаряд: убило её, она собой ребёночка прикрыла — дочь», — процитировало «РИА Новости» женщину.

По её словам, украинская армия начала обстреливать поселение с мая 2022 года. Сперва атаки были не такими регулярными, но с 2023 года стали каждодневными, а текущем году Тёткино подвергалось ударам «днями и ночами». Были жертвы, снаряды попадали в квартиры, дома, загорались магазины и жилища. Женщина также рассказала, что ВСУ несколько раз обстреливали расположенный в посёлке детский дом.

Как передавало ИА Регнум, в октябре жители Суджи рассказали, как вынужденно бежали около 20 км по полям после вторжения украинских боевиков. В населённый пункт прилетали ракеты и беспилотники, после чего обстрелы усилились. По словам одного из мужчин, в какой-то момент он заметил на своей улице украинских военных.

10 октября жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По их словам, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники, которые стреляли по людям, когда заходили в село.

6 октября командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали пытавшихся эвакуироваться мирных жителей.