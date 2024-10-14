Москва, 14 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Жители города Суджи в Курской области вынужденно бежали около 20 км по полям после вторжения украинских боевиков. Об этом 14 октября сообщил телеканал «360» со ссылкой на военных следователей СК РФ.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Мы бежали 20 км по полям. Дроны летели над нами», — рассказала местная жительница.

Ещё один мужчина вспомнил, что 5 августа в населённый пункт прилетали ракеты и беспилотники, после чего обстрелы усилились. По его словам, в какой-то момент он заметил на своей улице украинских военных.

«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. Потом начали танки ездить», — сообщил мирный житель.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в аппарат омбудсмена поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. По её словам, после нападения ВСУ из региона были эвакуированы более 112 тыс. человек, ещё около 40 тыс. отказались от эвакуации и вернулись домой.

10 октября жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники, которые стреляли по людям, когда заходили в село.

6 октября командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали пытавшихся эвакуироваться мирных жителей.