Жители Суджи рассказали, что им пришлось бежать 20 км по полям от ВСУ
Москва, 14 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Жители города Суджи в Курской области вынужденно бежали около 20 км по полям после вторжения украинских боевиков. Об этом 14 октября сообщил телеканал «360» со ссылкой на военных следователей СК РФ.
«Мы бежали 20 км по полям. Дроны летели над нами», — рассказала местная жительница.
Ещё один мужчина вспомнил, что 5 августа в населённый пункт прилетали ракеты и беспилотники, после чего обстрелы усилились. По его словам, в какой-то момент он заметил на своей улице украинских военных.
«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. Потом начали танки ездить», — сообщил мирный житель.
Как передавало ИА Регнум, 14 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в аппарат омбудсмена поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. По её словам, после нападения ВСУ из региона были эвакуированы более 112 тыс. человек, ещё около 40 тыс. отказались от эвакуации и вернулись домой.
10 октября жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники, которые стреляли по людям, когда заходили в село.
6 октября командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали пытавшихся эвакуироваться мирных жителей.