Луганск, 30 октября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) 13-летний ребёнок погиб, когда в руках сослуживца его отца взорвался гранатомёт. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал Baza.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отец ребёнка проходит военную службу. 27 октября мальчик вместе с матерью приехал из Ставрополя навестить его в Должанский район республики. Командир мужчины показывал школьнику, как работает гранатомёт. При выстреле заряд сдетонировал внутри ствола. Командир погиб на месте.

Ребёнок с серьёзными травмами был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. По данным канала, отец мальчика получил осколочное ранение, мать не пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Якутии 16-летний подросток, взяв из сейфа гладкоствольное ружье, случайно выстрелил в сторону стоявшего рядом 14-летнего мальчика. Патрон попал в голову потерпевшему. От полученного ранения мальчик скончался на месте.