Якутск, 6 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В Якутии подросток случайно застрелил 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Telegram/Следком Якутии

Трагедия произошла 5 октября в одном из домов села Кердем Хангаласского района.

«16-летний подросток <…> взял из сейфа гладкоствольное ружье и, направив дуло вверх, нажал пальцем руки на спусковой крючок, неумышленно произведя выстрел в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Стрелявший попал в голову потерпевшему. От полученного ранения мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в тире в Реутове 17-летний подросток случайно застрелил отца. Молодой человек надел тактические наушники, взял в руки нарезную винтовку «Тигр» и занял огневой рубеж. Его отец тем временем зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи. Мальчик выстрелил и нечаянно попал в родителя. Ранение оказалось смертельным.

В конце мая в Дагестане пятилетний мальчик получил смертельное ранение во время игры с братом. Трагедия разыгралась в селе Червлённые Буруны Ногайского района. Семилетний ребёнок выстрелил из пневматической винтовки и попал в своего брата. Мальчик скончался.