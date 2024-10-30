Москва, 30 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов к контактам с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом 30 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Щербак/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим, в том числе и на пресс-конференции в Казани», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что на сегодняшний день конкретных планов по контактам Путина и Фицо нет.

Как передавало ИА Регнум, Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным. Он напомнил, что ранее неоднократно встречался с российским лидером.

5 октября Фицо заявил, что готов в следующем году приехать в Москву по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он подчеркнул, что его «никто не сможет остановить», если он захочет это сделать. Он добавил также, что не позволит забыть, откуда «пришла свобода» — и напомнил, что пришла она с Востока.

27 января Фицо отметил, что Словакия намерена нормализовать отношения с Россией. Он подчеркнул, что как глава правительства он начнёт делать шаги к стандартизации отношений с Москвой.