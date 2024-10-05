Братислава, 5 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 октября заявил, что готов в следующем году приехать в Москву по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?» — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Премьер-министр добавил, что не позволит забыть, откуда «пришла свобода», и напомнил, что пришла она с Востока.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Фицо заявил, что Евросоюзу нужна Россия, и объединению необходимо продумать, как восстанавливать с ней отношения после завершения конфликта на Украине.

24 января Фицо заявил, что Словакия намерена нормализовать отношения с Россией. Он подчеркнул, что как глава правительства он начнёт делать шаги к стандартизации отношений с Россией. Премьер Словакии также высказался в пользу скорейшего окончания украинского конфликта и за начало мирных переговоров.