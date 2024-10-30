Москва, 30 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом. Об этом говорится в опубликованном 30 октября перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 сентября.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов РФ по её реализации», — отмечается в документе.

Поручение дано правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Срок исполнения — 30 декабря. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин заявил на заседании президиума Госсовета, что товары из России, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для зарубежных покупателей. Он отметил, что сейчас российские товары известны в узких сегментах. Отечественные предприятия готовы производить большую линейку качественной продукции, однако важно её продвигать, пояснил глава государства.