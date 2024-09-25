Москва, 25 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Товары из России, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для зарубежных покупателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Софья Сандурская/ТАСС Владимир Путин

«У Российского экспортного центра есть специальная программа «Сделано в России», которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов», — отметил он, добавив, что необходимо масштабировать эту практику и расширить её охват.

По его словам, сейчас российские товары известны в узких сегментах. Отечественные предприятия готовы производить большую линейку качественной продукции, однако важно её продвигать, пояснил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле под председательством президента России началось заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Одной из ключевых тем заседания является возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.

Ранее пресс-служба Кремля уточняла, что на заседании планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.