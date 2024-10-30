Горловка, ДНР, 30 октября, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике, применив особую тактику «тихой атаки» БПЛА. Об этом 20 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику «тихой атаки», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Приходько, транспортное средство было оборудовано средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое не сработало, поскольку украинские военные отключили винты дрона-камикадзе, когда тот находился над автобусом. В результате падения БПЛА погиб один человек, ещё двое пострадали.

Мэр Горловки подчеркнул, что украинские войска регулярно атакуют населённый пункт, выпуская ежедневно в среднем от 20 до 40 беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Иван Приходько сообщил, что украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус маршрута №2 в посёлке Химик. В результате атаки пострадала мирная жительница. До этого украинские войска обстреляли жилищный массив «Строитель» в Горловке, пострадали шестеро мирных жителей, в том числе дети.