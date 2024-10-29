Белгород, 29 октября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Шесть населённых пунктов в Белгородской области временно остались без электроснабжения после атаки беспилотника ВСУ, сообщил 29 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Александр Река/ ТАСС

Дрон-камикадзе ударил по селу Бехлевка Белгородского района. В результате атаки получила повреждения линия электропередач. По предварительным данным, которые приводит губернатор, некто не пострадал.

«Электроснабжение временно отсутствует в посёлке Октябрьский, сёлах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка», — уточнил Гладков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что аварийно-восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, днём 28 октября дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадала одна мирная жительница, которая получила ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Также были зафиксированы повреждения в 11 квартирах двух многоквартирных домов.

Вечером 28 октября беспилотники украинской армии атаковали три села в Белгородской области. По селу Николаевка в Белгородском районе ударили два FPV-дрона. Взрывом выбило окна, повредило забор и надворную постройку в одном частном домовладении. Кроме того, был повреждён ещё один жилой дом, легковой автомобиль, а три транспортных средства оказались полностью уничтожены.

В селе Чайки дрон сбросил взрывное устройство, вследствие чего выбило окна в жилом доме и повредило одну машину. В селе Вознесеновка в Шебекинском муниципальном округе из-за удара беспилотника загорелся легковой автомобиль.