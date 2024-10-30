Москва, 30 октября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Суд арестовал имущество руководителя Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова на 35 млн рублей по делу о даче взятки бывшему чиновнику Министерства обороны РФ Владимиру Демчику. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2017 году Свистунов передал начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение своего предприятия в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд российском армии. Размер контракта составлял более 574 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Свистунова арестовали 11 октября, он был заключён под стражу.

Ранее также был арестован и заключён под стражу Демчик. В сентябре суд наложил арест на его имущество — загородный дом, трёхкомнатную квартиру и денежные средства на общую сумму свыше 100 млн рублей.

За первые восемь месяцев 2024 года было возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа, проинформировала ранее пресс-служба СК. Наибольшее количество таких дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях, отмечалось в сообщении.