Угледар, ДНР, 30 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Снайперы из бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ обеспечили продвижение штурмовиков группировки российских войск «Восток» в районе Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 октября сообщило Министерство обороны России.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» северо-западнее Угледара», — проинформировали в ведомстве.

По слова морпехов, кроме ликвидации личного состава противника, работа снайперов оказывает на него сильный деморализующий эффект. Как рассказал российский снайпер с позывным Малыш, их присутствие в зоне военных действия является психологическим моментом, так как вражеские бойцы начинают даже по-другому двигаться.

«Когда мы сюда приехали — другой противник был. Сейчас мы видим, как с Угледара бегут по 40 человек за раз, с «лесополок» (с лесополос. — Прим. ред.) бегут. Думаю, боевой дух противника падает», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, немецкая газета Handelsblatt 29 октября написала, что после выхода из Донбасса украинской армии фактически придётся пытаться держать оборону в открытой степи. Автор статьи напомнил, что в начале этого года украинские войска сбежали из Авдеевки, а теперь отступили уже и из Угледара.

Российские спецслужбы и военные 27 октября эвакуировали с подконтрольной Киеву территории гражданина США, помогавшего армии России подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении. Отмечалось, что американец передавал российским военным ценные разведданные, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.