Берлин, 29 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. После отступления из Донбасса украинские формирования вынуждены будут пытаться держать оборону в открытой степи. Об этом 29 октября написала немецкая газета Handelsblatt.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Автор статьи напомнил, что в начале этого года украинские боевики сбежали из Авдеевки, а теперь отступили уже и из Угледара, так и не сумев остановить наступление Вооружённых сил России.

По его словам, при освобождении пока контролируемых киевским режимом оставшихся промышленных городов Донбасса российские военные улучшат свои позиции, усугубив положение украинской армии.

«Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко признал, что украинский фронт обрушился под натиском армии России. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и дефицита резервов.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс 26 октября заявил, что Киев должен будет отказаться от территорий, ранее входивших в состав Украины, для прекращения конфликта с Россией. Он отметил, что украинская сторона начинает признавать этот факт.

Президент России Владимир Путин 27 октября заявил, что ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации, справляясь с поставленными задачами. При этом российские военные наращивают темпы наступления, добавил глава государства.